Подлый план ЕС по срыву встречи Путина и Трампа и долгосрочный мир после СВО: главное из интервью Захаровой

Евросоюз (ЕС) начал осуществлять целенаправленные подрывные действия в преддверии встречи российского лидера Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Об этом в ходе большого интервью агентству ТАСС сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат заявила, что урегулирование украинского конфликта должно носить основополагающий характер и обеспечивать устойчивый мир на длительную перспективу. Кроме того, она отметила, что за действиями президента Украины Владимира Зеленского стоят представители так называемой «кукловодной массы» из западной партии войны, которые продолжают оказывать влияние на принятие им решений и настаивают на сохранении напряженности и затягивании кризиса на Украине.

Также в ходе беседы Захарова заявила, что российская сторона ясно и подробно изложила свою позицию относительно недопустимости передачи Киеву крылатых ракет Tomahawk. Главное из интервью официального представителя МИД РФ — в материале URA.RU.

План ЕС по срыву встречи глав РФ и США

Евросоюз приступил к осуществлению активных мер, направленных на срыв запланированной встречи главы Путина и Трампа. Саммит двух лидеров должен пройти в Будапеште.

«Европейский союз и агрессивное западноевропейское сообщество перешли к активным, как они любят, подрывным действиям. Опять начались какие-то заявления, опять начались какие-то чуть ли не угрозы и так далее», — сказала Захарова.

Как отметила дипломат, Москва наблюдает, что западноевропейское сообщество, подверженное влиянию ультралиберальных кругов США, стремится помешать реализации любых инициатив по мирному урегулированию. По ее утверждению, предпринимаемые шаги ведут к дальнейшей эскалации противостояния, что уже проявилось в 2022 году, когда были сорваны переговоры о мире. «Насколько они вообще отдают себе отчет, чем занимаются, сказать сложно, учитывая, какое количество непрофессионалов находится у руля этих всех западноевропейских стран, которые не являются профессионалами ни по образованию, ни по опыту, ни по призванию», — указала дипломат.

Какого результата РФ хочет добиться после СВО

Россия заинтересована в достижении основательного урегулирования конфликта на территории Украины. При этом мир должен быть долгосрочным. «Мы говорили о первопричинах конфликта не для затягивания его, а как раз для того, чтобы эта развязка была фундаментальной, чтобы она была долгосрочной и гарантировала бы мир», — сообщила дипломат.

Захарова также подчеркнула, что аналогичный курс неоднократно озвучивали как Путин, так и глава МИД Сергей Лавров. По ее словам, выбранная Россией стратегия отражает стремление Москвы к достижению мирного урегулирования.

За решениями Зеленского стоят кукловоды с Запада

Дипломат отметила, что все решения, принимаемые Зеленским, находятся под контролем западных сил, выступающих в роли «кукловодов». При этом она охарактеризовала Демократическую партию США как «партию войны». По мнению Захаровой, именно эта политическая сила последовательно выступает за дальнейшую эскалацию украинского конфликта.

«Вот прошел сейчас визит Зеленского [в Вашингтон], за которым и стоит вся эта [западная] кукловодная масса. <...> Один и тот же преступный след, вот эта самая партия войны, раньше возглавляемая [экс-президентом США Джо] Байденом, сегодня никак не может успокоиться», — отметила официальный представитель МИД России.

Захарова также обратила внимание на сходство между пресс-подходом Зеленского на фоне Белого дома и выступлением бывшего заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд на площади в Киеве. По словам дипломата, в обоих случаях столы и микрофоны были расставлены одинаково. Кроме того, в похожем ключе звучали и заявления политиков.

Зеленский находится «на приводном ремне» у Брюсселя

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала прошедшую встречу глав США и Украины. По словам Захаровой, после завершения встречи с американским лидером Зеленский связывался с руководителями стран ЕС, чтобы, как выразилась дипломат, «отчитаться». Захарова также подчеркнула, что, по ее мнению, глава украинского государства «находится на приводном ремне» у Брюсселя.

«Отчитывался [перед лидерами ЕС]. Собственно, не зная, какой у вас будет вопрос, я предвосхитила его. На самом деле он действительно абсолютно не то что несамостоятелен, он на приводном ремне, на дистанционном управлении у этой партии войны», — отметила Захарова.

Позиция РФ по возможной передаче Tomahawk Киеву

Россия в ясной и развернутой форме представила свою позицию относительно недопустимости о возможной передачи Украине крылатых ракет Tomahawk. Как пояснила официальный представитель МИД РФ, Москва довела до западных государств свои обоснованные и аргументированные возражения по этому вопросу.