Песков назвал главную цель от саммита России и США в Будапеште

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главная задача предстоящего саммита России и США в Будапеште — продвижение по мирному урегулированию конфликта на Украине и обсуждение двусторонних отношений. Подготовка к встрече еще не начата в полном объеме, но обе стороны работают над выполнением поручений лидеров.

«Это продвинуться по мирному руслу украинского урегулирования — раз. Ну и также использовать встречу для обсуждения наших двусторонних отношений», — заявил Песков в разговоре с журналистами. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

16 октября между президентами России и США состоялся телефонный разговор, по итогам которого Дональд Трамп не исключил возможность проведения личной встречи с Владимиром Путиным в Будапеште. Американский политик выразил мнение, что успешное урегулирование ситуации на Ближнем Востоке могло бы положительно повлиять на переговорный процесс по вопросу урегулирования конфликта вокруг Украины.

