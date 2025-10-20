Песков назвал главную цель от саммита России и США в Будапеште
Песков заявил, что подготовка к встрече Трампа и Путина в Венгрии идет
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главная задача предстоящего саммита России и США в Будапеште — продвижение по мирному урегулированию конфликта на Украине и обсуждение двусторонних отношений. Подготовка к встрече еще не начата в полном объеме, но обе стороны работают над выполнением поручений лидеров.
«Это продвинуться по мирному руслу украинского урегулирования — раз. Ну и также использовать встречу для обсуждения наших двусторонних отношений», — заявил Песков в разговоре с журналистами. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
16 октября между президентами России и США состоялся телефонный разговор, по итогам которого Дональд Трамп не исключил возможность проведения личной встречи с Владимиром Путиным в Будапеште. Американский политик выразил мнение, что успешное урегулирование ситуации на Ближнем Востоке могло бы положительно повлиять на переговорный процесс по вопросу урегулирования конфликта вокруг Украины.
В европейских структурах выразили обеспокоенность в связи с возможным визитом российского президента в Венгрию. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что, в частности, вызывает беспокойство тот факт, что Путин, в отношении которого выдан ордер на арест Международным уголовным судом, может посетить европейское государство. Вопрос также заключается в том, принесет ли эта встреча какие-либо конкретные результаты, отметила она.
