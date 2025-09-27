Лавров прокомментировал слова Трампа, сравнившего РФ с «бумажным тигром»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа, который ранее сравнил Россию с «бумажным тигром». Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что американский лидер позже отказался от своих слов.
«Не за всеми высказываниями можно уследить, но я запомнил, что через день после того как этот термин был произнесен — „бумажный тигр“ — через день президента Трампа спросили, считает ли он по-прежнему Россию „бумажным тигром“. Он ответил отрицательно», — сказал Лавров. Трансляция пресс-конференции главы МИД РФ после выступления на Генассамблее ООН велась в telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.
Лавров отметил, что неоднократно выражал свою позицию относительно различных высказываний Трампа. Кроме того, он подчеркнул, что в сфере публичной дипломатии используются разнообразные инструменты, методы и подходы.
Ранее глава Белого дома в своей социальной сети Truth Social выразил мнение, что действия России на территории Украины являются «бессмысленными», а также назвал Российскую Федерацию «бумажным тигром». Позже Трамп сообщил, что больше не намерен прибегать к данному выражению. Об этом он заявил во время переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает 360.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.