Лавров прокомментировал слова Трампа, сравнившего РФ с «бумажным тигром»

Лавров назвал проявлениями публичной дипломатии слова президента США о «бумажном тигре»
Лавров назвал проявлениями публичной дипломатии слова президента США о «бумажном тигре»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа, который ранее сравнил Россию с «бумажным тигром». Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что американский лидер позже отказался от своих слов.

«Не за всеми высказываниями можно уследить, но я запомнил, что через день после того как этот термин был произнесен — „бумажный тигр“ — через день президента Трампа спросили, считает ли он по-прежнему Россию „бумажным тигром“. Он ответил отрицательно», — сказал Лавров. Трансляция пресс-конференции главы МИД РФ после выступления на Генассамблее ООН велась в telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

Лавров отметил, что неоднократно выражал свою позицию относительно различных высказываний Трампа. Кроме того, он подчеркнул, что в сфере публичной дипломатии используются разнообразные инструменты, методы и подходы.

Ранее глава Белого дома в своей социальной сети Truth Social выразил мнение, что действия России на территории Украины являются «бессмысленными», а также назвал Российскую Федерацию «бумажным тигром». Позже Трамп сообщил, что больше не намерен прибегать к данному выражению. Об этом он заявил во время переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает 360.ru.

