27 сентября 2025

В Перми с 1 октября запустят движение трамваев до Осенцов

Также будет скорректировано расписание трамвайного маршрута №12
В Перми с 1 октября 2025 года возобновляется движение трамваев маршрута №2 до станции Осенцы. Запуск маршрута — часть поэтапного возвращения трамвайного движения в Индустриальном районе, объяснили в Департаменте транспорта.  

«Открытие движения в Осенцы — второй этап восстановления трамвайного движения в Индустриальном районе Перми после ремонта путей. Следующим этапом станет запуск движения вагонов в центр, когда будут завершены работы по реконструкции трамвайной линии на улице Карпинского», — сказано на сайте администрации Перми.

Ранее в Индустриальном районе уже открыли движение трамваев между Стахановским кольцом и улицей Архитектора Свиязева. Планируется, что после окончания реконструкции улиц Карпинского и Крисанова трамваи смогут выйти на полные маршруты. В связи с изменениями будет скорректировано расписание трамвайного маршрута №12.

