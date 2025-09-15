На улице Мира в Перми станет больше трамваев

Количество трамваев в Индустриальном районе Перми будет постепенно увеличиваться. Вагоны будут добавлять вместе запуском движения на новых участках. Об этом рассказал начальник дептранса Перми Анатолий Путин на заседании профильного комитета пермской гордумы, отвечая на вопрос депутата Антона Мелюхина.
Мелюхин уточнил, планируется ли увеличить количество трамваев на улице Мира. «При запуске трамваев до остановки „Осенцы“ их общее количество увеличится. Ждем с нетерпением, когда откроется трамвайная ветка в центр города. Вместе с этим возобновится полноценное трамвайное движение», — ответил Путин.
Чиновник сообщил, что на один трамвай в этом районе приходится порядка 400-500 человек за сутки. При этом стандартный пассажиропоток начинается от 1000 человек. Сейчас вагонов на маршруте достаточно, добавил он.
Ранее URA.RU рассказывало, что с 19 августа возобновилось движение трамваев по улице Мира на участке между остановками «Школа №107» и «Стахановское кольцо». Запуск трамваев в центр города будет зависеть от хода реконструкции улиц Карпинского и Крисанова.
