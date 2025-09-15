15 сентября 2025

На улице Мира в Перми станет больше трамваев

Власти Перми: количество трамваев на улице Мира будет расти постепенно
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новые вагоны появятся после запуска движения до остановки «Осенцы»
Новые вагоны появятся после запуска движения до остановки «Осенцы» Фото:

Количество трамваев в Индустриальном районе Перми будет постепенно увеличиваться. Вагоны будут добавлять вместе запуском движения на новых участках. Об этом рассказал начальник дептранса Перми Анатолий Путин на заседании профильного комитета пермской гордумы, отвечая на вопрос депутата Антона Мелюхина.

Мелюхин уточнил, планируется ли увеличить количество трамваев на улице Мира. «При запуске трамваев до остановки „Осенцы“ их общее количество увеличится. Ждем с нетерпением, когда откроется трамвайная ветка в центр города. Вместе с этим возобновится полноценное трамвайное движение», — ответил Путин.

Чиновник сообщил, что на один трамвай в этом районе приходится порядка 400-500 человек за сутки. При этом стандартный пассажиропоток начинается от 1000 человек. Сейчас вагонов на маршруте достаточно, добавил он.

Ранее URA.RU рассказывало, что с 19 августа возобновилось движение трамваев по улице Мира на участке между остановками «Школа №107» и «Стахановское кольцо». Запуск трамваев в центр города будет зависеть от хода реконструкции улиц Карпинского и Крисанова. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Количество трамваев в Индустриальном районе Перми будет постепенно увеличиваться. Вагоны будут добавлять вместе запуском движения на новых участках. Об этом рассказал начальник дептранса Перми Анатолий Путин на заседании профильного комитета пермской гордумы, отвечая на вопрос депутата Антона Мелюхина. Мелюхин уточнил, планируется ли увеличить количество трамваев на улице Мира. «При запуске трамваев до остановки „Осенцы“ их общее количество увеличится. Ждем с нетерпением, когда откроется трамвайная ветка в центр города. Вместе с этим возобновится полноценное трамвайное движение», — ответил Путин. Чиновник сообщил, что на один трамвай в этом районе приходится порядка 400-500 человек за сутки. При этом стандартный пассажиропоток начинается от 1000 человек. Сейчас вагонов на маршруте достаточно, добавил он. Ранее URA.RU рассказывало, что с 19 августа возобновилось движение трамваев по улице Мира на участке между остановками «Школа №107» и «Стахановское кольцо». Запуск трамваев в центр города будет зависеть от хода реконструкции улиц Карпинского и Крисанова. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...