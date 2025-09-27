Суд 17 октября рассмотрит иск Генпрокуратуры к владельцам порта в Туапсе

Арбитражный суд Краснодарского края 17 октября 2025 года приступит к рассмотрению иска Генеральной прокуратуры РФ о признании ничтожными сделок по продаже долей в ООО «Туапсинский морской коммерческий порт» и ООО «Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт». Об этом говорится в материалах картотеки арбитражных дел. По данным суда, активы компаний и имущество всех ответчиков, в том числе физических и юридических лиц, уже арестованы.
Генеральная прокуратура РФ требует признать сделки по продаже 100% долей в уставных капиталах указанных компаний недействительными и взыскать эти доли в доход Российской Федерации. «Генеральная прокуратура просит признать недействительной (ничтожной) сделку по приобретению 100% долей в уставном капитале ООО „Туапсинский морской коммерческий порт“, заключенную между VONIXEL LIMITED и Новрузовым Ш. Н. оглы, а также аналогичную сделку между Новрузовым Ш. Н. оглы и Басиным О. Е. по ООО „Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт“», — отмечается в определении суда.
Ответчиками по иску выступают Новрузов Шахлар Новруз оглы (владелец ООО «Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт»), Басин Олег Евгеньевич и иностранная компания VONIXEL LIMITED BVI, которой принадлежит ООО «Туапсинский морской коммерческий порт». По информации из материалов дела, заместитель Генпрокурора РФ подал ходатайство об обеспечительных мерах, что позволило арестовать не только активы самих портовых компаний, но и имущество всех фигурантов процесса.
Согласно позиции ведомства, сделки по отчуждению портовых активов были совершены с нарушением действующего законодательства. В случае удовлетворения иска доли компаний перейдут в собственность Российской Федерации. Судебное заседание назначено на 17 октября, детали разбирательства будут уточняться по мере его рассмотрения.
