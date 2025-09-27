27 сентября 2025

В Пензенской области объявили опасность атаки БПЛА

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Власти приняли решение ограничить работу мобильного интернета из-за угроз атаки БПЛА
Власти приняли решение ограничить работу мобильного интернета из-за угроз атаки БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем telegram-канале. Власти приняли решение ограничить работу мобильного интернета для обеспечения безопасности населения.

«Беспилотная опасность. В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — написал Мельниченко в обращении к жителям региона. Он подчеркнул, что ситуация находится под контролем, и попросил жителей сохранять спокойствие.

В промежуток времени с 23:00 до 00:00 по московскому времени дежурные подразделения противовоздушной обороны уничтожили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, проинформировала пресс-служба Министерства обороны в своем telegram-канале.Кроме того, пресс-служба международного аэропорта Волгограда сообщила о задержках рейсов, вызванных введенными ограничениями на воздушное движение.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем telegram-канале. Власти приняли решение ограничить работу мобильного интернета для обеспечения безопасности населения. «Беспилотная опасность. В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — написал Мельниченко в обращении к жителям региона. Он подчеркнул, что ситуация находится под контролем, и попросил жителей сохранять спокойствие. В промежуток времени с 23:00 до 00:00 по московскому времени дежурные подразделения противовоздушной обороны уничтожили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, проинформировала пресс-служба Министерства обороны в своем telegram-канале.Кроме того, пресс-служба международного аэропорта Волгограда сообщила о задержках рейсов, вызванных введенными ограничениями на воздушное движение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...