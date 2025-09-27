27 сентября 2025

Шесть рейсов отменено в аэропорту Волгограда. Скрин

В волгоградском аэропорту отменен ряд рейсов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В волгоградском аэропорту наблюдаются задержки
В волгоградском аэропорту наблюдаются задержки Фото:

В Международном аэропорту Волгограда наблюдаются задержки воздушных судов в связи с введенными ограничениями. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

«В настоящее время скорректировано расписание ряда авиаперелетов: шесть рейсов отменены. Три из которых, прибывающих в Волгоград, а также три рейса на вылет», — уточнили в волгоградском аэропорту.

Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Волгограда действуют с 23:20 по московскому времени. Меры приняты для обеспечения безопасности перелетов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Международном аэропорту Волгограда наблюдаются задержки воздушных судов в связи с введенными ограничениями. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани. «В настоящее время скорректировано расписание ряда авиаперелетов: шесть рейсов отменены. Три из которых, прибывающих в Волгоград, а также три рейса на вылет», — уточнили в волгоградском аэропорту. Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Волгограда действуют с 23:20 по московскому времени. Меры приняты для обеспечения безопасности перелетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...