В Госдуме предложили отменить социальные пенсии для мигрантов, чтобы снизить нагрузку на федеральный бюджет. Об этом заявил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Россия сейчас переживает ответственный момент. СВО, социальные, демографические и другие проблемы — все это требует огромных средств. Здесь каждая копейка на счету!», — заявил Слуцкий «Газете.Ru».
Он также подчеркнул, что иностранцы, зачастую не участвовавшие в развитии страны, получают право на пенсии, в то время как российские пенсионеры сталкиваются с недостаточным уровнем социальной поддержки. Слуцкий отметил, что в 2024 году миграционный прирост достиг рекордного значения за последние три десятилетия — около 600 тысяч человек.
В пояснительной записке к законопроекту уточняется: отмена социальных пенсий для приезжих позволит защитить пенсионную систему от необоснованных обязательств и снизить давление на бюджет. По действующему законодательству право на социальную пенсию имеют иностранцы и лица без гражданства, если они постоянно проживают в России не менее 15 лет и достигли установленного возраста (70 лет для мужчин и 65 лет для женщин). По данным государственной системы миграционного учета, по состоянию на 1 сентября 2024 года в стране находилось более 6,1 млн иностранных граждан.
Ранее депутаты ЛДПР уже вносили в Госдуму законопроект, обязывающий мигрантов, лишенных российского гражданства, возмещать государству расходы на социальную поддержку, медицину и образование. С 1 июля 2025 года в России также действуют новые нормы по усилению контроля за мигрантами, включая обязательную дактилоскопию при въезде.
