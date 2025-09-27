27 сентября 2025

В Госдуме предложили отменить социальные пенсии для мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Законопроект уже направлен на рассмотрение в Государственную думу
Законопроект уже направлен на рассмотрение в Государственную думу Фото:

В Госдуме предложили отменить социальные пенсии для мигрантов, чтобы снизить нагрузку на федеральный бюджет. Об этом заявил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Россия сейчас переживает ответственный момент. СВО, социальные, демографические и другие проблемы — все это требует огромных средств. Здесь каждая копейка на счету!», — заявил Слуцкий «Газете.Ru».

Он также подчеркнул, что иностранцы, зачастую не участвовавшие в развитии страны, получают право на пенсии, в то время как российские пенсионеры сталкиваются с недостаточным уровнем социальной поддержки. Слуцкий отметил, что в 2024 году миграционный прирост достиг рекордного значения за последние три десятилетия — около 600 тысяч человек.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется: отмена социальных пенсий для приезжих позволит защитить пенсионную систему от необоснованных обязательств и снизить давление на бюджет. По действующему законодательству право на социальную пенсию имеют иностранцы и лица без гражданства, если они постоянно проживают в России не менее 15 лет и достигли установленного возраста (70 лет для мужчин и 65 лет для женщин). По данным государственной системы миграционного учета, по состоянию на 1 сентября 2024 года в стране находилось более 6,1 млн иностранных граждан.

Ранее депутаты ЛДПР уже вносили в Госдуму законопроект, обязывающий мигрантов, лишенных российского гражданства, возмещать государству расходы на социальную поддержку, медицину и образование. С 1 июля 2025 года в России также действуют новые нормы по усилению контроля за мигрантами, включая обязательную дактилоскопию при въезде.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Госдуме предложили отменить социальные пенсии для мигрантов, чтобы снизить нагрузку на федеральный бюджет. Об этом заявил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. «Россия сейчас переживает ответственный момент. СВО, социальные, демографические и другие проблемы — все это требует огромных средств. Здесь каждая копейка на счету!», — заявил Слуцкий «Газете.Ru». Он также подчеркнул, что иностранцы, зачастую не участвовавшие в развитии страны, получают право на пенсии, в то время как российские пенсионеры сталкиваются с недостаточным уровнем социальной поддержки. Слуцкий отметил, что в 2024 году миграционный прирост достиг рекордного значения за последние три десятилетия — около 600 тысяч человек. В пояснительной записке к законопроекту уточняется: отмена социальных пенсий для приезжих позволит защитить пенсионную систему от необоснованных обязательств и снизить давление на бюджет. По действующему законодательству право на социальную пенсию имеют иностранцы и лица без гражданства, если они постоянно проживают в России не менее 15 лет и достигли установленного возраста (70 лет для мужчин и 65 лет для женщин). По данным государственной системы миграционного учета, по состоянию на 1 сентября 2024 года в стране находилось более 6,1 млн иностранных граждан. Ранее депутаты ЛДПР уже вносили в Госдуму законопроект, обязывающий мигрантов, лишенных российского гражданства, возмещать государству расходы на социальную поддержку, медицину и образование. С 1 июля 2025 года в России также действуют новые нормы по усилению контроля за мигрантами, включая обязательную дактилоскопию при въезде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...