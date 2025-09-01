Мигрантов хотят обязать возмещать расходы бюджета при лишении гражданства

Депутаты от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким предложили обязать мигрантов, лишенных российского гражданства, возмещать государству расходы бюджета. Законопроект направлен на возврат средств, потраченных на соцподдержку, образование и медицину для таких лиц. Документ уже внесен в Госдуму.
«Принятие законопроекта позволит повысить финансовую устойчивость бюджетов и обеспечить социальную справедливость. Законопроект предотвратит необоснованное использование государственных ресурсов лицами, приобретшими гражданство Российской Федерации, которое было прекращено в связи с противоправными действиями», — отмечается в пояснительной записке.
Инициатива касается иностранцев, утративших гражданство из-за преступлений, угрозы безопасности или предоставления поддельных документов. Правительство РФ определит порядок расчета сумм для возмещения.
С 1 июля 2025 года в России начали действовать новые законодательные нормы, предусматривающие усиление контроля за нахождением и трудовой деятельностью мигрантов. Данную информацию озвучил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. В рамках нововведений иностранные граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации, будут обязаны проходить процедуру дактилоскопии для подтверждения своей личности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.