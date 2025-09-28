Три российских аэропорта ограничили перелеты

Росавиация: аэропорты Калуги, Пензы и Самары ограничили перелеты
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности пассажиров
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности пассажиров Фото:

В аэропортах Калуги, Пензы и Самары введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель ведомства Артем Кореняко.

«Калуга, Пенза и Самара (Курумоч) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сообщает telegram-канал «Представитель Росавиации». 

Ранее стало известно, что в Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность». В связи с этим власти приняли решение ограничить работу мобильного интернета.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аэропортах Калуги, Пензы и Самары введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель ведомства Артем Кореняко. «Калуга, Пенза и Самара (Курумоч) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сообщает telegram-канал «Представитель Росавиации».  Ранее стало известно, что в Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность». В связи с этим власти приняли решение ограничить работу мобильного интернета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...