Мужчина погиб в ДТП на севере Москвы

Один человек погиб в результате столкновения трех автомобилей на севере Москвы. Авария произошла утром на Ленинградском шоссе в районе дома 106. Об этом сообщает telegram-канал столичной Госавтоинспекции.
«Мужчина погиб в ДТП на севере столицы. По предварительным данным, на Ленинградском шоссе в районе дома 106 произошло столкновение автомобилей Бентли, Хавал и Киа», — говорится в сообщении Госавтоинспекции Москвы.
В Карабудахкентском районе Дагестана на железнодорожном переезде станции Манас Северо-Кавказской железной дороги произошло столкновение легкового автомобиля с пассажирским поездом. Согласно информации, предоставленной Южной транспортной прокуратурой, в настоящее время по факту происшествия организована проверка. Известно, что пассажирский поезд следовал по маршруту Москва — Дербент, передает RT.
