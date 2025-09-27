27 сентября 2025

В Пермском крае подорожали автомобили премиум-класса

Рекомендуется выбирать автомобиль и приобретать его, пока цены не выросли
В Пермском крае за последние три года автомобили премиум-класса подорожали на 72,2%. Так, в августе 2025 года средняя стоимость таких машин достигла 8,9 миллиона рублей. Об этом сообщили специалисты компании Verra.

«В августе 2025 года автомобили премиум-сегмента в Пермском крае выросли в цене на 72,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Средняя цена машины составила 8,9 млн рублей. Нужно выбирать автомобиль, который нравится, и приобретать его уже сейчас, пока цены не выросли», — сообщает РБК пермь со ссылкой на компанию VERRA.

Отмечается, что за три года в регионе значительно выросли цены и на автомобили других категорий. Так, стоимость машин китайских брендов увеличилась на 47,9%. Средняя цена на такое авто составила 5,6 млн рублей.

