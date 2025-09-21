В Пермском крае рекордно выросли продажи китайского премиального авто

В августе на территории Прикамья зафиксировали рекордные объемы регистрации китайских премиальных электрокаров Li Xiang. Об этом сообщили специалисты сообщества «Автомаркетолог» и аналитики компании Verra.
«В Пермском крае объемы регистрации Li Xiang за прошедший месяц выросли на 600% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. На учет было поставлено семь новых китайских машин этой марки, годом ранее — всего один автомобиль», — на данные исследования ссылается «Коммерсант-Прикамье».
Брендом Li Xiang владеет компания Li Auto Inc из Китая. Производитель ориентируется в основном на премиальные электромобили и гибридные внедорожники. В этом году Минпромторг РФ включил модель Li Xiang L9 4WD в список имущества, подлежащего обложению налогом на роскошь.
Ранее эксперты сервиса «Авто.ру» раскрыли URA.RU, на какие популярные автомобили обвалились цены. В топ-3 вошли Chery Tiggo, Haval Jolion и Niva Legend. До этого в лидерах были Lada Kalina, Renault Logan и Lada Largus.
