Массовую стрельбу устроили в американском Саутпорте

© Служба новостей «URA.RU»
Число пострадавших в результате стрельбы неизвестно, указано в сообщении властей
Число пострадавших в результате стрельбы неизвестно, указано в сообщении властей Фото:

Произошла массовая стрельба в американском штате Северная Каролина, в Саутпорте. Об этом сообщили местные власти в социальных сетях.

«Поступают сообщения о стрельбе в районе яхт-клуба Саутпорта», — указано в сообщении, опубликованном на странице в Facebook (принадлежит Meta, запрещена в России и признана экстремистской). Число пострадавших неизвестно.

Власти рекомендовали гражданам воздержаться от посещения данного района и оставаться в своих домах. Кроме того, при обнаружении подозрительных действий следует незамедлительно информировать об этом специальные службы.

Ранее в сентябре 2025 года аналогичный инцидент произошел в загородном клубе Sky Meadow в штате Нью-Гэмпшир, где в результате стрельбы пострадали несколько человек, а подозреваемый был задержан на месте. Тогда происшествие вызвало широкий общественный резонанс и обсуждение мер безопасности на федеральном уровне.

© Служба новостей «URA.RU»
