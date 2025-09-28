Массовую стрельбу устроили в американском Саутпорте

Произошла массовая стрельба в американском штате Северная Каролина, в Саутпорте. Об этом сообщили местные власти в социальных сетях.
«Поступают сообщения о стрельбе в районе яхт-клуба Саутпорта», — указано в сообщении, опубликованном на странице в Facebook (принадлежит Meta, запрещена в России и признана экстремистской). Число пострадавших неизвестно.
Власти рекомендовали гражданам воздержаться от посещения данного района и оставаться в своих домах. Кроме того, при обнаружении подозрительных действий следует незамедлительно информировать об этом специальные службы.
Ранее в сентябре 2025 года аналогичный инцидент произошел в загородном клубе Sky Meadow в штате Нью-Гэмпшир, где в результате стрельбы пострадали несколько человек, а подозреваемый был задержан на месте. Тогда происшествие вызвало широкий общественный резонанс и обсуждение мер безопасности на федеральном уровне.
