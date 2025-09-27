Челябинская ГАИ выступила с экстренным предупреждением из-за снега на дорогах

В воскресенье в Челябинской области ожидается формирование временного снежного покрова. Госавтоинспекция региона призывает автомобилистов соблюдать повышенную осторожность при управлении в сложных погодных условиях.
«Влияние холодного фронта в регионе усиливается: температура воздуха понижается, дожди местами сменяются снегопадами. В горных районах прогнозируется выпадение снега и образование временного слоя снега. На севере области ожидаются интенсивные смешанные осадки, однако из-за более высокой температуры снег будет быстро таять. На остальной части региона также пройдут осадки в виде дождя и снега. Призываем водителей соблюдать повышенную осторожность», — говорится в заявлении ГАИ региона.
Отмечается, что на дорожном покрытии может образовываться тонкая ледяная пленка, что значительно увеличивает риск возникновения ДТП при эксплуатации летних шин. Водителям, планирующим поездки за пределы населенных пунктов, рекомендуется проявлять особую осмотрительность при выполнении сложных и рискованных маневров. А лучше всего — воздержаться от поездок по загородным трассам и учитывать актуальную информацию о состоянии дорог при выборе маршрута.
