Двум свердловчанам грозит 10 лет за вооруженное нападение на пункт металлоприема

В Нижние Серги (Свердловская область) двое жителей города 1988 и 1975 годов обвиняются в разбойном нападении на пункт приема металлолома с применением огнестрельного оружия. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы, сообщил Следственный комитет России по Свердловской области.
«Нижнесергинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Свердловской области двум официально неработающим местным жителям, 1988 и 1975 года рождения, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 10 лет лишения свободы», — рассказал старший помощник руководителя СК области Александр Шульга.
Преступление было совершено ночью 24 сентября, оба обвиняемых были задержаны при силовой поддержке СОБР Росгвардии. Подозреваемые пытались проникнуть в помещение пункта приема металла, угрожая работнику огнестрельным оружием. Один из них выстрелил из охотничьего ружья в замок двери, однако реализовать задуманное им не удалось — приемщик металлолома успел укрыться внутри и не пострадал. После безуспешной попытки завладеть денежными средствами соучастники покинули место происшествия. Задержание одного из участников нападения произошло, когда он пытался уехать на автобусе в Екатеринбург, второй был задержан возле своего дома.
В ходе следственных мероприятий у одного из обвиняемых дома нашли три незарегистрированных огнестрельных оружия, включая ружье, из которого предположительно был произведен выстрел. «В ходе осмотра места проживания одного из соучастников обнаружены три единицы незарегистрированного огнестрельного оружия, в том числе и тот „ствол“, с помощью которого, предположительно, было совершено это разбойное нападение. Указанные предметы изъяты и признаны следователями вещественным доказательством», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Задержанные проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям, оба мужчины ранее не были судимы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!