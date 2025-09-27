Не фортануло: пермяк по прозвищу Шоколад за решеткой схватил страшную инфекцию

У героя легендарных мемов «Шоколад ни в чем не виноват» и «пацан к успеху шел» Александра Гусейнова обнаружили туберкулез. Пермяк отбывал наказание уже не в первый раз, выяснили журналисты.
«Гусейнова посадили в 2017 и 2023 годах: сначала за разбой, а потом за кражи из магазов. В тюрьме он стал жаловаться на кашель и боль в груди — врачи нашли у 37-летнего заключенного туберкулез. Его перевели в спецучреждение в Пермском крае», — передает telegram-канал Mash.
Подельник Гусейнова — Артем Катаев, приговоренный в 2005 году к 19 годам лишения свободы за убийство таксиста, полностью отбыл назначенный срок и вышел на свободу. Именно Катаев в зале суда произнес фразу, впоследствии ставшую широко известной.
