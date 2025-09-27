27 сентября 2025

На мосту в центре Челябинска провалился асфальт

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Движение на челябинском мосту после провала асфальта ограничили
Движение на челябинском мосту после провала асфальта ограничили Фото:

В Челябинске на мосту у развязки улицы Игуменка и Троицкого тракта произошел провал асфальта. Движение транспорта на данном участке ограничено. Об этом URA.RU сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города

«На мосту в районе пересечения улицы Игуменка и Троицкого тракта на проезжей части зафиксирован провал асфальтового покрытия, вызванный разрушением деформационного шва. В связи с проведением ремонтных работ движение транспорта на данном участке временно ограничено», — отмечает пресс-служба ведомства. 

Сотрудники Госавтоинспекции осуществляют мероприятия по регулированию дорожного движения и обеспечению безопасности. Водителей просят планировать свой маршрут и возможные пути объезда.

По данным очевидцев в соцсетях, дыра на мосту образовалась после проезда фуры прямо над железной дорогой. В ее размер может провалиться человек средней комплекции. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске на мосту у развязки улицы Игуменка и Троицкого тракта произошел провал асфальта. Движение транспорта на данном участке ограничено. Об этом URA.RU сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города «На мосту в районе пересечения улицы Игуменка и Троицкого тракта на проезжей части зафиксирован провал асфальтового покрытия, вызванный разрушением деформационного шва. В связи с проведением ремонтных работ движение транспорта на данном участке временно ограничено», — отмечает пресс-служба ведомства.  Сотрудники Госавтоинспекции осуществляют мероприятия по регулированию дорожного движения и обеспечению безопасности. Водителей просят планировать свой маршрут и возможные пути объезда. По данным очевидцев в соцсетях, дыра на мосту образовалась после проезда фуры прямо над железной дорогой. В ее размер может провалиться человек средней комплекции. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...