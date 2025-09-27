На мосту в центре Челябинска провалился асфальт

В Челябинске на мосту у развязки улицы Игуменка и Троицкого тракта произошел провал асфальта. Движение транспорта на данном участке ограничено. Об этом URA.RU сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города
«На мосту в районе пересечения улицы Игуменка и Троицкого тракта на проезжей части зафиксирован провал асфальтового покрытия, вызванный разрушением деформационного шва. В связи с проведением ремонтных работ движение транспорта на данном участке временно ограничено», — отмечает пресс-служба ведомства.
Сотрудники Госавтоинспекции осуществляют мероприятия по регулированию дорожного движения и обеспечению безопасности. Водителей просят планировать свой маршрут и возможные пути объезда.
По данным очевидцев в соцсетях, дыра на мосту образовалась после проезда фуры прямо над железной дорогой. В ее размер может провалиться человек средней комплекции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!