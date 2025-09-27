27 сентября 2025

Силовиков и волонтеров, которые ловили сбежавших из СИЗО Екатеринбурга зеков, наградили

В Екатеринбурге наградили участников в поиске сбежавших тз СИЗО арестантов
Награждал отличившихся начальник ГУФСИН генерал-лейтенант Александр Федоров
Награждал отличившихся начальник ГУФСИН генерал-лейтенант Александр Федоров
новость из сюжета
В Екатеринбурге из СИЗО №1 сбежали два арестанта

В Екатеринбурге наградили волонтеров, сотрудников МВД и ФСБ за участие в операции по розыску двух сбежавших из СИЗО-1 преступников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

«В ГУФСИН России по Свердловской области состоялась торжественная церемония награждения сотрудников подразделений региональной полиции, УФСБ России по Свердловской области волонтеров и сотрудников Русской медной компании, оказывавших помощь в поиске беглецов. Все они, были отмечены наградами за оказанное активное участие в проведении специальной операции по розыску двух преступников», — рассказало ведомство в своих соцсетях.

Награды отличившимся вручал начальник ГУФСИН генерал-лейтенанта внутренней службы Александр Федоров. Сотрудники РМК самостоятельно вышли с инициативой помочь в поиске и предоставили необходимую технику и людей. Волонтеры также активно участвовали в прочесывании лесных массивов. Один из них, Денис, ранее уже помогал искать пропавших граждан и на этот раз подключился к операции, предоставив личный квадрокоптер.

