Силовиков и волонтеров, которые ловили сбежавших из СИЗО Екатеринбурга зеков, наградили

В Екатеринбурге наградили волонтеров, сотрудников МВД и ФСБ за участие в операции по розыску двух сбежавших из СИЗО-1 преступников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.
«В ГУФСИН России по Свердловской области состоялась торжественная церемония награждения сотрудников подразделений региональной полиции, УФСБ России по Свердловской области волонтеров и сотрудников Русской медной компании, оказывавших помощь в поиске беглецов. Все они, были отмечены наградами за оказанное активное участие в проведении специальной операции по розыску двух преступников», — рассказало ведомство в своих соцсетях.
Награды отличившимся вручал начальник ГУФСИН генерал-лейтенанта внутренней службы Александр Федоров. Сотрудники РМК самостоятельно вышли с инициативой помочь в поиске и предоставили необходимую технику и людей. Волонтеры также активно участвовали в прочесывании лесных массивов. Один из них, Денис, ранее уже помогал искать пропавших граждан и на этот раз подключился к операции, предоставив личный квадрокоптер.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!