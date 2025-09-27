«Машины на обочине, приехала реанимация»: в Перми произошло жесткое ДТП

В Перми на перекрестке улиц Свиязева и Карпинского днем 28 сентября произошла авария с участием фуры и легкового автомобиля. Очевидцы сообщили URA.RU, что в результате столкновения есть пострадавший, которого госпитализировали.
«Авария на перекрестке Свиязева — Карпинского. Столкнулись фура и Suzuki. Приехала реанимация. Человека забрали на носилках», — пояснили собеседники информационного агентства.
В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю рассказали URA.RU, что по факту ДТП проводится проверка. Подробности инцидента будут раскрыты позднее.
По данным очевидцев, после удара машины отбросило на обочину. У легковушки сильно поврежден капот и вывернуты передние колеса.
