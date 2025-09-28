Задержаны 14 человек по делу о массовом отравлении алкоголем в Ленобласти

Ранее суд арестовал мужчину и женщину, причастных к отравлению суррогатным алкоголем
Ранее суд арестовал мужчину и женщину, причастных к отравлению суррогатным алкоголем
В Ленобласти произошло массовое отравление суррогатным алкоголем

В Ленинградской области по уголовным делам о массовом отравлении суррогатным алкоголем задержаны 14 человек. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

«В рамках расследования при непосредственном надзорном сопровождении продолжается проведение обысков в местах сбыта и хранения, задержаны 14 лиц, причастных к распространению отравы, изъято ее более 1300 литров», — говорится в telegram-канале ведомства.

В прокуратуре сообщили, что работа по декриминализации рынка спиртосодержащей продукции продолжается под постоянным контролем. Сегодня суды рассмотрят ходатайства следствия об избрании меры пресечения подозреваемым в виде заключения под стражу.

По данным прокуратуры, следственные мероприятия затрагивают сразу несколько населенных пунктов региона. Сотрудники правоохранительных органов изымают контрафактную продукцию и проверяют точки реализации спиртосодержащих веществ. Надзор за ходом и результатами расследования осуществляет прокурор Ленинградской области Сергей Жуковский.

С 24 сентября в Сланцах и деревне Гостицы зарегистрированы случаи смертельного отравления суррогатным алкоголем. По последним данным, число погибших достигло 25 человек, еще трое госпитализированы с тяжелыми отравлениями. Ранее суд заключил под стражу двух подозреваемых — женщину 1964 года рождения и мужчину 1946 года рождения. Следствие полагает, что женщина закупала и хранила контрафактный алкоголь, а затем передавала его мужчине, который занимался дальнейшей продажей суррогатного спиртного, передает RT.

