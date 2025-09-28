Песков: всем понятно, как РФ отреагирует на попытки атаковать Кремль

Ответ России на попытки Киева атаковать Кремль будет жестким и об этом даже лучше не говорить, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, российский лидер Владимир Путин ранее уже высказывался по этому поводу.
«Наш верховный главнокомандующий, президент говорил уже на эту тему. Об этом лучше даже не говорить. И все это понимают», — отметил Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о возможной реакции России в случае атак со стороны ВСУ.
Ранее Владимир Зеленский заявил о возможности нанесения ударов по энергетической системе Москвы в ответ на атаки России на объекты украинской инфраструктуры. По словам президента Украины, в Кремле должны быть готовы к полному отключению электроснабжения в российской столице, передает MK.RU.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления Зеленского, подчеркнув, что они направлены на убеждение европейских союзников в успехах украинских вооруженных сил на линии фронта. При этом, по утверждению Пескова, реальная обстановка для ВСУ с каждым днем становится все более сложной.
