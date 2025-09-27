В загородном элитном поселке «Белые росы» в селе Кременкуль под Челябинском американский стаффордширский терьер оторвал ухо у гуляющего трехлетнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
«В августе 2024 года в микрорайоне „Белые росы“ села Кременкуль бойцовский пес покинул территорию частного домовладения и напал на трехлетнего мальчика, который гулял на улице. Животное оторвало ребенку ухо», — заявляет пресс-служба надзорного ведомства.
В результате происшествия ребенку был нанесен непоправимый вред здоровью в виде «травматической ампутации части ушной раковины» и образования рубцов на голове. Владелица собаки привлечена к уголовной ответственности за нападение животного на малолетнего ребенка
Мировой судья судебного участка №4 Сосновского района признал 36-летнюю владелицу собаки виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). В процессе расследования обвиняемая приняла меры по возмещению нанесенного ущерба. С учетом мнения государственного обвинителя суд постановил назначить ей наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в пользу государства.
