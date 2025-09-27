27 сентября 2025

Игра была равна: ФК «Челябинск» сыграл вничью с «Уфой»

«Челябинск» продлил беспроигрышную серию в Первой лиге, сыграв вничью с «Уфой»
новость из сюжета
Дебютный сезон ФК «Челябинск» в Первой лиге ФНЛ

Футбольный клуб «Челябинск» завершил встречу с командой «Уфа» в рамках двенадцатого тура Лиги Pari. Матч проходил на стадионе «Нефтяник» в Уфе и закончился без забитых мячей со счетом 0:0.

«Матч был, но голов не завезли. Ничья в Уфе», — прокомментировали итоги встречи в ФК «Челябинск» в своем telegram-канале.

Под руководством Романа Пилипчука футбольный клуб «Челябинск» не знает поражений на протяжении семи матчей подряд. В настоящее время команда занимает четвертую позицию в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 22 очка. Коллектив «Уфа», возглавляемый Омари Тетрадзе, с 11 набранными очками располагается на тринадцатом месте.

В рамках следующего тура, который состоится 6 октября, «Челябинск» на своем поле встретится с красноярским «Енисеем». «Уфа» проведет домашний матч 4 октября против лидера чемпионата — костромского «Спартака».

Ранее в Иркутске на стадионе «Труд» состоялся матч FONBET Кубка России между местным «Иркутском» и ФК «Челябинск». Южноуральцы в добавленное время выиграли 3:2 за счет гола форварда «Челябинска-2» Александра Чемасова.

