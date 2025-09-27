27 сентября 2025

Провал на мосту Челябинска оперативно устранили с помощью спецматериала. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Завтра будет проведено финишное асфальтирование аварийного участка на мосту
Завтра будет проведено финишное асфальтирование аварийного участка на мосту Фото:

В Челябинске провал моста у развязки улицы Игуменка и Троицкого тракта устранен с помощью спецматериала. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

"На путепроводе по Троицкому тракту оперативно проведен ремонт деформационного шва. Повреждение было устранено с помощью специального материала Техноэласт С ", — рассказали URA.RU в мэрии.

Отмечается, что все работы дорожными службами были завершены в 13:00. Транспорт движется на мосту без ограничений. Завтра будет проведено финишное асфальтирование данного участка.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске провал моста у развязки улицы Игуменка и Троицкого тракта устранен с помощью спецматериала. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. "На путепроводе по Троицкому тракту оперативно проведен ремонт деформационного шва. Повреждение было устранено с помощью специального материала Техноэласт С ", — рассказали URA.RU в мэрии. Отмечается, что все работы дорожными службами были завершены в 13:00. Транспорт движется на мосту без ограничений. Завтра будет проведено финишное асфальтирование данного участка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...