Завтра будет проведено финишное асфальтирование аварийного участка на мосту
В Челябинске провал моста у развязки улицы Игуменка и Троицкого тракта устранен с помощью спецматериала. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.
"На путепроводе по Троицкому тракту оперативно проведен ремонт деформационного шва. Повреждение было устранено с помощью специального материала Техноэласт С ", — рассказали URA.RU в мэрии.
Отмечается, что все работы дорожными службами были завершены в 13:00. Транспорт движется на мосту без ограничений. Завтра будет проведено финишное асфальтирование данного участка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!