Водителю, сбившему пешехода в Косулино, грозит уголовная ответственность

В отношении 18-летнего студента, который насмерть сбил человека в поселке Косулино, составлено три административных протокола. В настоящее время рассматривается возможность возбуждения уголовного дела по данному факту, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
«18-летний водитель привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством без водительского удостоверения. Также в его отношении составлены протоколы по части 1 статьи 12.1 КоАП РФ за управление незарегистрированным транспортным средством и по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ за использование тонировки, не соответствующей установленным требованиям... Собранные по делу материалы направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ», — написали дорожники в своем telegram-канале.
Незаконная тонировка автомобиля, в совокупности с темным времени суток и дождем стали фатальными для обоих участников дорожного движения. Пешеход пересекал дорогу в неположенном месте и не имел на себе светоотражающих элементов. Также водитель ранее уже привлекался к ответственности за вождение без прав. Пешеход пересекал дорогу вне установленного для перехода участка и не имел на себе светоотражающих элементов.
В поселке Косулино Свердловской области вечером 27 сентября 18-летний студент колледжа из Екатеринбурга за рулем автомобиля ВАЗ-2113 совершил наезд на мужчину. В результате полученных травм 38-летний пешеход скончался на месте происшествия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!