27 сентября 2025

Курганцам пообещали сделать тротуары в поселке Звездный

На дороге в поселке Звездный в Шадринске (Курганская область) жителям обещали сделать новый тротуар. Об этом рассказали представители мэрии.

«На стадии проектирования находится тротуар вместе с освещением на улице Батуринской до улицы Родниковой», — сообщается в ответе горожанам на сайте «Обратись». Уточняется, что строительство начнется сразу как выделят деньги на него.

Ранее шадринцы сообщали, что уже 10 лет просят обустроить тротуары в Звездном. Они говорили, что дорога там особенно опасна для пешеходов в вечернее время и когда темно.

