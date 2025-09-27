Курганцам пообещали сделать тротуары в поселке Звездный

В Шадринске хотят обновить тротуары
На дороге в поселке Звездный в Шадринске (Курганская область) жителям обещали сделать новый тротуар. Об этом рассказали представители мэрии.
«На стадии проектирования находится тротуар вместе с освещением на улице Батуринской до улицы Родниковой», — сообщается в ответе горожанам на сайте «Обратись». Уточняется, что строительство начнется сразу как выделят деньги на него.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ мэрии Кургана пообещали обновить тротуары в Рябково
Ранее шадринцы сообщали, что уже 10 лет просят обустроить тротуары в Звездном. Они говорили, что дорога там особенно опасна для пешеходов в вечернее время и когда темно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!