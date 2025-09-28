Двухлетняя девочка и трехлетний мальчик из России попали в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец»* за якобы «сознательное нарушение государственной границы» и покушение на территориальную целостность Украины. Об этом свидетельствуют данные ресурса.
Персональные данные двух несовершеннолетних, родившихся в 2023 и 2022 годах, были внесены в соответствующую базу данных по обвинениям в «умышленном нарушении государственной границы» и попытке посягательства на территориальную целостность и суверенитет Украины. Наряду с ними в список включили еще двух россиянок в возрасте 5 и 13 лет по аналогичным основаниям.
Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима, заявил, что власти Украины хотят посеять межнациональную рознь на десятилетия, объявляют врагами страны малолетних детей. Такое мнение он выразил в разговоре с ТАСС.
Скандальный сайт «Миротворец» создан в 2014 году с целью публикации персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За годы в базу попали данные журналистов, артистов и политиков, посещавших Крым или Донбасс, или вызвавших негативную оценку создателей.
*»Миротворец» — ресурс признан экстремистским на территории РФ
