27 сентября 2025

В ямальском городе появилась новая аллея

В Лабытнанги появилась новая кедровая аллея
В Лабытнанги (ЯНАО) появилась новая аллея кедров — деревья высадили рядом с новостройками. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«В Лабытнанги появилась новая аллея. Кедры высадили недалеко от новостроек неравнодушные жители города, среди которых волонтеры, сотрудники городских учреждений, общественники», — сообщается в telegram-канале «Лабытнанги + Харп».

Акция прошла в рамках проекта «Кедры Ямала», реализованного по программе инициативного бюджетирования «Уютный Ямал». Организаторы отмечают, что создание зеленых зон помогает сделать город комфортнее для жизни.

