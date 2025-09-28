Сотни тысяч рублей: озвучена стоимость гроба Тиграна Кеосаяна

В Москве прощаются с режиссером Тиграном Кеосаяном. На траурной церемонии в Армянской Церкви на Олимпийском Проспекте появились политики, общественные деятели, артисты и многочисленные неравнодушные. К гробу подпускают только самых близких. Основатель похоронного бюро Екатерина Костылева рассказала URA.RU, какую модель гроба выбрали для режиссера.
«Модель похожа на саркофаг двухкрышечный из канадского дуба. Он называется "Колонны". Стоимость такого гроба — порядка 280 тысяч рублей», — оценила эксперт.
Екатерина отметила, что для режиссера также выбрали постель из бархата. Самого Тиграна в гробу не видно, за этим тщательно следят охранники.
Церковь украшают многочисленные траурные венки, среди которых от президента Владимира Путина, премьера-министра РФ Михаила Мишустина, семьи Дмитрия Пескова.
Вдова режиссера Маргарита Симоньян на похороны пришла под руки с двумя сопровождающими. Журналистка едва стоит на ногах от горя. Около гроба Маргарита захлебывается в слезах, ее успокаивают родные.
Тигран Кеосаян скончался в ночь с 25 на 26 сентября 2025 года в реанимации больницы в Москве после девяти месяцев комы.
