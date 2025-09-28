Сотни тысяч рублей: озвучена стоимость гроба Тиграна Кеосаяна

Основатель похоронного бюро Костылева: Кеосаяну выбрали дорогой гроб
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В режиссером прощаются в Армянской Церкви в Москве
В режиссером прощаются в Армянской Церкви в Москве Фото:

В Москве прощаются с режиссером Тиграном Кеосаяном. На траурной церемонии в Армянской Церкви на Олимпийском Проспекте появились политики, общественные деятели, артисты и многочисленные неравнодушные. К гробу подпускают только самых близких. Основатель похоронного бюро Екатерина Костылева рассказала URA.RU, какую модель гроба выбрали для режиссера. 

«Модель похожа на саркофаг двухкрышечный из канадского дуба. Он называется "Колонны". Стоимость такого гроба — порядка 280 тысяч рублей», — оценила эксперт.

Екатерина отметила, что для режиссера также выбрали постель из бархата. Самого Тиграна в гробу не видно, за этим тщательно следят охранники.

Церковь украшают многочисленные траурные венки, среди которых от президента Владимира Путина, премьера-министра РФ Михаила Мишустина, семьи Дмитрия Пескова.

Вдова режиссера Маргарита Симоньян на похороны пришла под руки с двумя сопровождающими. Журналистка едва стоит на ногах от горя. Около гроба Маргарита захлебывается в слезах, ее успокаивают родные.

Тигран Кеосаян скончался в ночь с 25 на 26 сентября 2025 года в реанимации больницы в Москве после девяти месяцев комы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве прощаются с режиссером Тиграном Кеосаяном. На траурной церемонии в Армянской Церкви на Олимпийском Проспекте появились политики, общественные деятели, артисты и многочисленные неравнодушные. К гробу подпускают только самых близких. Основатель похоронного бюро Екатерина Костылева рассказала URA.RU, какую модель гроба выбрали для режиссера. Екатерина отметила, что для режиссера также выбрали постель из бархата. Самого Тиграна в гробу не видно, за этим тщательно следят охранники. Церковь украшают многочисленные траурные венки, среди которых от президента Владимира Путина, премьера-министра РФ Михаила Мишустина, семьи Дмитрия Пескова. Вдова режиссера Маргарита Симоньян на похороны пришла под руки с двумя сопровождающими. Журналистка едва стоит на ногах от горя. Около гроба Маргарита захлебывается в слезах, ее успокаивают родные. Тигран Кеосаян скончался в ночь с 25 на 26 сентября 2025 года в реанимации больницы в Москве после девяти месяцев комы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...