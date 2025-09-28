Скандал на «Суперстаре»: Катя Лель рассказала, как разрешила конфликт с Кудрявцевой

Шоу «Суперстар» регулярно сотрясают скандалы. Так, в одном из прошлых сезонов прилюдно поссорились Лера Кудрявцева и Катя Лель. Исполнительница хита «Мой мармеладный» заявила, что Лера расстроила ее неадекватностью. Однако, судя по всему, топор войны между двумя звездами зарыт.
Как оказалось, Лера и Катя стали общаться. Не так давно Лель даже присутствовала на презентации группы, в которой поет Лера Кудрявцева, и с нескрываемым интересом наблюдала за происходящим на сцене. А после Катя призналась URA.RU, что все недопонимания с Лерой действительно остались в прошлом.
«У нас был конфликт на шоу „Суперстар“, где Лера говорила абсолютно неадекватные для меня вещи, — призналась Катя и вспомнила, как произошла перепалка. В одном из выпусков „Суперстара“ участникам предложили исполнить песни ушедших звезд. Катя Лель спела хит „Мой мармеладный“, который она в свое время исполняла вместе с Пьером Нарциссом. Кудрявцевой это не понравилось. Блондинка сообщила, что лучше бы в исполнении Кати послушала „Шоколадный заяц“.
«Это было задание канала, чтобы я спела песню „Мой мармеладный“, — объясняет Лель. — Вдруг на сцене меня начинают отчитывать за это. Я, как человек деликатный, сначала терпела. А потом сказала: „Стоп! Это же задание канала. В чем дело? Вы сами дали мне мою песню, которая сегодня является мировым хитом, а потом отчитываете?“. Я понимаю, что это шоу, что им нужны эмоции. Но я не тот человек, которого можно обижать и абсолютно на ровном месте принижать».
Катя говорит, что Лера попыталась уладить неприятный момент сразу за кулисами. Но не получилось.
«После съемок она ко мне подошла, обняла за шею и сказала: „Ну, ладно. Ну чего ты. Ты же все понимаешь“, — говорит Катя. — Я ответила: „И понимать не хочу. Ты неправильно абсолютно себя проявила, и я не понимаю тебя“. Но потом прошло время, и я для себя решила, что надо просто принять это и сказать: „Да, ладно, это жизнь“. Сейчас мы нормально общаемся с Лерой. Все недопонимания — в прошлом».
Напомним, в прошлом сезоне у Леры Кудрявцевой случился скандал с лидером проекта, певицей Азизой. Телеведущая в финале проекта заявила, что артистка пишет ей сообщения в ночи. После перепалки Азиза заняла только третье место.
