«Дрожала и боялась»: Лолита рассказала о стрессе Наташи Королевой на «Суперстаре»

Наташа Королева уже второй сезон выступает в качестве ведущей шоу «Суперстар!». На этом посту «русалка» сменила Лолиту Милявскую, которая неизменно вела проект, где соревнуются между собой звезды 90-х. Лолита призналась: перед тем, как стать ведущей шоу, Королева изрядно волновалась. О страхе Наташи на «Суперстаре» Милявская рассказала корреспондентам URA.RU.
Лолита говорит: перед дебютом в роли ведущей «Суперстара» Наташа Королева обращалась к ней за советом. Милявская давней подруге не отказала.
«Она очень дрожала и боялась, — не скрывает Лолита. — Сначала звонила мне и говорила: „А как ты это делаешь? А как ты то делаешь?“. Я ей говорила: „Наташка, после первого раза все пройдет“. Так и случилось. Теперь она плавает, как рыба в воде».
Лолита говорит, что в роли ведущей Королева ей импонирует. Певица привнесла в «Суперстар!» особый колорит. Это подтверждает и зрительский интерес: рейтинги проекта держатся на уровне.
«Наташка в роли ведущей мне очень нравится: она всегда прекрасная, — говорит Лолита. — В ней — море обаяния, жизненной энергии».
«Помните, она в свое время спела про подсолнухи? — улыбается Лола. — А Наташка и сама — подсолнух. Она все время тянется к солнцу».
Напомним, на днях Лолита в беседе с URA.RU назвала истинную причину ухода из «Суперстара». Артистка заявила, что покинула проект по собственной воле. «Женщина без комплексов» считает, что на шоу должны приходить новые люди, чтобы давать ему новое дыхание. Лолита также подтвердила, что с руководителем проекта у них никаких конфликтов на эту тему не было.
«Мы с Вадиком договорились полюбовно, что я больше иду дорогой песен, — поделилась с нашими корреспондентами Милявская. — Мне очень тяжело заниматься ведением. На самом деле, это очень большая работа. Ты сутки находишься в павильоне, записывая очередной выпуск. Мне по кайфу пойти на сцену и спеть, отработать сольник или записать в студии песню».
Лолита заявила, что без «Суперстара» сильно не скучает. Сейчас звезда активно записывает новые песни и гастролирует. Милявская обещает еще не раз удивить.
