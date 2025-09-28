Маск прокомментировал пост Дурова о цензуре молдавских telegram-каналов междометием

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал заявление сооснователя Telegram Павла Дурова о том, что год назад французские спецслужбы просили его подвергнуть цензуре некоторые каналы перед выборами президента в Молдавии. Он коротко отреагировал на пост Дурова, написав «Вау».
«Вау», — говорится в сообщении Маска, которое опубликовано в соцсети Х. Так он прокомментировал пост Дурова о цензуре молдавских telegram-каналов.
Ранее Дуров рассказал, что около года назад к нему обратились через посредника представители французских спецслужб. Они просили содействовать молдавским властям в ограничении доступа к ряду telegram-каналов, которые, по их мнению, могли повлиять на исход выборов. Основатель сервиса подчеркнул, что команда Telegram отказалась выполнять этот запрос. «Мы не удаляем контент по политическим причинам», — пояснил Дуров в своем telegram-канале.
Дуров также уточнил, что подобные обращения со стороны зарубежных спецслужб поступают не впервые. Он отметил, что политика Telegram остается неизменной: компания не занимается цензурой ради чьих-либо политических интересов, а удаляет только тот контент, который нарушает законы или правила платформы.
