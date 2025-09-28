Трамп пообещал «что-то особенное» на Ближнем Востоке

Трамп пообещал Ближнему Востоку реальный шанс на величие
Трамп уверен, что ближневосточный регион может по-настоящему стать великим
Трамп уверен, что ближневосточный регион может по-настоящему стать великим
Война на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ближний Восток ждет «что-то особенное», и у региона есть реальный шанс стать великим. По его словам, впервые все стороны готовы к новым договоренностям по урегулированию ситуации вокруг сектора Газа.

«У нас есть реальный шанс на величие на Ближнем Востоке. Все готовы к чему-то особенному, впервые в истории. Мы это сделаем!», — сообщил Трамп в своей соцсети Truth Social. До этого он уточнил, что переговоры с ближневосточными странами продвигаются и сделка «близка».

По данным портала Axios, накануне Трамп представил арабским и мусульманским лидерам план из 21 пункта по прекращению конфликта в Газе. Документ обсуждался в Нью-Йорке с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и представителями Белого дома. Военная операция Израиля в секторе Газа продолжается с октября 2023 года после атаки ХАМАС, число погибших среди палестинцев, по данным местных властей, превысило 66 тысяч человек.

