МИД Приднестровья обвинило власти Молдовы в целенаправленном недопущении жителей непризнанной республики к участию в парламентских выборах. Соответствующее заявление сделало внешнеполитическое ведомство после блокировки через мосты через Днестр, а также другие ограничения в день голосования.
«Очевидно, что молдавское руководство сознательно избрало путь политической изоляции жителей Приднестровья, исключая их из правового поля и блокируя возможности быть равноправными участниками избирательного процесса», — приводит слова ведомства ТАСС. Уточняется, что МИД выражает протест из-за применения подобных методов.
С раннего утра на ключевых мостах Рыбница–Резина и Каменка–Сенатовка движение оказалось полностью заблокировано. Причиной называют как физические заграждения, так и длительные индивидуальные проверки граждан и транспортных средств. Кроме того, приднестровская сторона зафиксировала сокращение числа избирательных участков для жителей региона и их перенос в отдаленные населенные пункты Молдовы, что затруднило доступ к голосованию для людей с двойным гражданством.
В течение дня приднестровские власти также сообщили о случаях «телефонного минирования» участков, на которых голосуют жители республики, из-за чего три участка временно прекратили работу. На ряде участков был выявлен дефицит избирательных бюллетеней.
Ранее сообщалось, что выборы в Молдавии признаны состоявшимися. Уточнялось, что более 40% избирателей приняли участие в парламентских выборах в Молдавии, это свыше 1,1 миллиона человек. В парламенте насчитывается 101 депутатское место, на которые претендуют представители 23 различных политических сил. Итоги нынешнего голосования станут определяющими для дальнейшего курса страны на международной арене, обозначив либо приоритет в сторону укрепления сотрудничества с Россией, либо ориентацию на углубление взаимодействия с западными государствами.
