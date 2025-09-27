27 сентября 2025

В Челябинске тысячи жителей остались без света

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Из-за технологического нарушения район Челябинска остался без света (архивное фото)
Из-за технологического нарушения район Челябинска остался без света (архивное фото) Фото:

Вечером 28 сентября в Челябинске часть домов в северо-западных районах города временно осталась без электричества. Это произошло в результате технологического нарушения на оборудовании 110 кВ. Об этом сообщила пресс-служба челябинского филиала компании «Россети Урал». 

«Сегодня вечером в г.Челябинске произошло технологическое нарушение в работе оборудования 110 кВ. В результате частично без электроснабжения остались жители в северо-западной части города», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе филиала.

По данным энергетиков, на данный момент электроснабжение восстановлено — все потребители переключены на резервные схемы. Жителей города призвали сообщать о любых новых перебоях в электроснабжении и повреждениях энергообъектов по единому бесплатному номеру «Россети Урал» 8-800-220-0-220 либо с мобильного телефона по короткому номеру 220.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вечером 28 сентября в Челябинске часть домов в северо-западных районах города временно осталась без электричества. Это произошло в результате технологического нарушения на оборудовании 110 кВ. Об этом сообщила пресс-служба челябинского филиала компании «Россети Урал».  «Сегодня вечером в г.Челябинске произошло технологическое нарушение в работе оборудования 110 кВ. В результате частично без электроснабжения остались жители в северо-западной части города», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе филиала. По данным энергетиков, на данный момент электроснабжение восстановлено — все потребители переключены на резервные схемы. Жителей города призвали сообщать о любых новых перебоях в электроснабжении и повреждениях энергообъектов по единому бесплатному номеру «Россети Урал» 8-800-220-0-220 либо с мобильного телефона по короткому номеру 220.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...