В Челябинске тысячи жителей остались без света

Вечером 28 сентября в Челябинске часть домов в северо-западных районах города временно осталась без электричества. Это произошло в результате технологического нарушения на оборудовании 110 кВ. Об этом сообщила пресс-служба челябинского филиала компании «Россети Урал».
«Сегодня вечером в г.Челябинске произошло технологическое нарушение в работе оборудования 110 кВ. В результате частично без электроснабжения остались жители в северо-западной части города», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе филиала.
По данным энергетиков, на данный момент электроснабжение восстановлено — все потребители переключены на резервные схемы. Жителей города призвали сообщать о любых новых перебоях в электроснабжении и повреждениях энергообъектов по единому бесплатному номеру «Россети Урал» 8-800-220-0-220 либо с мобильного телефона по короткому номеру 220.
