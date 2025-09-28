Гладков: ВСУ ударили по инфраструктуре Белгорода

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жители Белгородской области остались без электроэнергии из-за атаки ВСУ
Жители Белгородской области остались без электроэнергии из-за атаки ВСУ Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

Вооруженные силы Украины нанесли удар по объектам инфраструктуры Белгорода. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. В результате атаки в городе возникли серьезные перебои с подачей электроэнергии.

«Враг нанес удар по инфраструктуре. Сейчас оцениваем ущерб. Есть перебои с подачей электроэнергии, достаточно значительные», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что в данный момент ведутся работы по подключению объектов инфраструктуры к резервной генерации. 

Губернатор добавил, что все подразделения «Водоканала» и медицинские учреждения переведены на резервные источники питания. Он также предупредил о возможных перебоях в системе оповещения о ракетной опасности и рекомендовал жителям оставаться дома.

Ранее, 24 сентября, в Краснояружском районе Белгородской области после ночной атаки украинских БПЛА также было отключено электричество. Кроме этого, жители региона столкнулись со снижением давления в водопроводной сети. Им приходилось набирать воду в резервуары у многоквартирных домов микрорайонов сахарного завода и СМУ. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины нанесли удар по объектам инфраструктуры Белгорода. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. В результате атаки в городе возникли серьезные перебои с подачей электроэнергии. «Враг нанес удар по инфраструктуре. Сейчас оцениваем ущерб. Есть перебои с подачей электроэнергии, достаточно значительные», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что в данный момент ведутся работы по подключению объектов инфраструктуры к резервной генерации.  Губернатор добавил, что все подразделения «Водоканала» и медицинские учреждения переведены на резервные источники питания. Он также предупредил о возможных перебоях в системе оповещения о ракетной опасности и рекомендовал жителям оставаться дома. Ранее, 24 сентября, в Краснояружском районе Белгородской области после ночной атаки украинских БПЛА также было отключено электричество. Кроме этого, жители региона столкнулись со снижением давления в водопроводной сети. Им приходилось набирать воду в резервуары у многоквартирных домов микрорайонов сахарного завода и СМУ. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...