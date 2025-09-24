Жители целого района в Белгородской области остались без света и воды из-за атаки БПЛА

Жители Краснояружского района Белгородской области остались без электроснабжения и столкнулись со снижением давления в водопроводной сети в результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава администрации района Виталий Кутоманов.
«В результате вражеской атаки ночью на территории нашего района произошло аварийное отключение электроснабжения, а также снижение давление в водопроводной сети», — написал Кутоманов в своем telegram-канале. В настоящее время аварийные службы работают над ликвидацией последствий происшествия и оперативным восстановлением функционирования жизненно важных систем.
Аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения и водоснабжения. Кутоманов отметил, что наполнить емкости водой можно на территориях многоквартирных домов микрорайонов сахарного завода и СМУ.
Ранее сообщалось, что Белгородская область вновь подверглась атаке со стороны украинских вооруженных сил. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ракетного обстрела пострадали семь человек, все они были доставлены в белгородскую больницу. Кроме того, повреждения получили несколько зданий.
