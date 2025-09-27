В Екатеринбурге неизвестный мужчина с ножом погнался за детьми, которые гуляли во дворе дома на улице Билимбаевской, 31. За ребят попытался вступиться прохожий, однако дебошир его избил. Об этом сообщают очевидцы.
"Нас преследовал мужчина в кепке с ножом, гонял нас, камнями бросался, по итогу за нас заступился мужчина", — приводил слова одного из пострадавших telegram-канал "Безумный Екатеринбург". Что стало причиной конфликта не уточняется.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. Там пояснили, что по данному факту проводится проверка. Полиция устанавливает личность нападавшего мужчины.
