27 сентября 2025

Дебошир с ножом гонялся за детьми в Екатеринбурге. Видео

Мужчина также избил прохожего
Мужчина также избил прохожего

В Екатеринбурге неизвестный мужчина с ножом погнался за детьми, которые гуляли во дворе дома на улице Билимбаевской, 31. За ребят попытался вступиться прохожий, однако дебошир его избил. Об этом сообщают очевидцы.

"Нас преследовал мужчина в кепке с ножом, гонял нас, камнями бросался, по итогу за нас заступился мужчина", — приводил слова одного из пострадавших telegram-канал "Безумный Екатеринбург". Что стало причиной конфликта не уточняется.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. Там пояснили, что по данному факту проводится проверка. Полиция устанавливает личность нападавшего мужчины.

