В Белгороде в результате ракетного обстрела ранены два человека

Пострадавшие были доставлены в городскую больницу
Пострадавшие были доставлены в городскую больницу
Украинские атаки по российским регионам

В результате ракетного обстрела Белгорода пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. В регионе также объявлена ракетная опасность.  

«В результате ракетного обстрела Белгорода пострадали два мирных жителя», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что мужчину с осколочным ранением живота и женщину с подозрением на баротравму доставили в городскую больницу №2, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, на территории всей Белгородской области введен режим ракетной опасности. Жителям рекомендуют спуститься в подвальные помещения и оставаться там до получения сигнала об окончании тревоги.

Ранее Гладков сообщил, что в результате удара ВСУ по инфраструктуре Белгорода в городе возникли серьезные перебои с электроснабжением. По его данным, сейчас ведется оценка ущерба и осуществляется подключение важных объектов к резервным источникам питания. Все подразделения «Водоканала» и медицинские учреждения переведены на резервное электроснабжение. Гладков также предупредил о возможных сбоях в системе оповещения и порекомендовал жителям оставаться дома.

