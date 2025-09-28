В Молдавии завершились парламентские выборы

Парламентские выборы в Молдове завершились. По состоянию на данный момент все избирательные участки на территории страны закрыты.

В воскресенье 28 сентября в Молдове состоялись внеочередные выборы депутатов парламента, которые будут исполнять свои полномочия в течение четырех лет. Согласно официальным данным, явка избирателей превысила отметку в 33,3%, что позволило признать выборы состоявшимися. В молдавском парламенте предусмотрено 101 депутатское кресло. Для прохождения в законодательный орган независимым кандидатам необходимо набрать не менее 2% голосов, политическим партиям — не менее 5%, а избирательным блокам — не менее 7%.

По последней информации, предоставленной полицией, в день голосования стражи порядка получили сведения более чем о 200 возможных нарушениях. В настоящее время проводится их проверка. Среди зафиксированных инцидентов отмечаются случаи агитации в день выборов, разглашение тайны голосования, а также другие нарушения избирательного процесса. В то же время наблюдатели указывают, что общее количество нарушений превышает 600.

Предварительные итоги голосования ожидаются после 21:00 по местному времени (совпадает с московским временем). В выборах приняли участие 22 субъекта: 14 политических партий, 4 избирательных блока и 4 независимых кандидата. Изначально количество кандидатов было больше, однако в день голосования Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию партии «Великая Молдова». Голоса, отданные за эту политическую силу в течение воскресенья, будут аннулированы.

