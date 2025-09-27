Северное сияние появилось из-за магнитной бури (архивное фото)
После магнитной бури, обрушившейся на Россию, сразу в нескольких регионах можно заметить полярное сияние. Яркие цвета раскрасили небо над Свердловской областью. Фотографиями завораживающего явления делятся очевидцы.
«В эти минуты наблюдается небольшая активность полярного сияния, красное свечение невысоко над северным горизонтом фотографически фиксируется до 54-й широты» — сообщили подписчики группы «STARVISOR — Патруль ночного неба» в соцсети «ВКонтакте». Небо необычного оттенка запечатлели жители Ирбита.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!