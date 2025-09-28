28 сентября 2025

Экспертиза одобрила проект складско-офисных помещений логистического комплекса под Пермью

«Ива-Строй» получил разрешение на строительство логистического комплекса в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Логистический комплекс проектируется
Логистический комплекс проектируется Фото:

Компания «Ива-Строй» получила положительное заключение госэкспертизы на проект складских и офисных помещений в логистическом комплексе. Объект в деревне Паздерино реализуется с статусом приоритетного инвестпроекта. Как следует из Единого госреестра заключений экспертизы проектной документации, заключение датировано 17 сентября.

«Проект девелопера заключается в возвещении логистического комплекса класса А общей площадью не менее 22 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций в строительство составит 752 млн рублей, комплекс разместится на трех участках суммарной площадью 9,14 га», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные госреестра.

Ранее планировалось возведение двух логистических центров силами родственных компаний, но после снятия статуса приоритетного проекта с «Ива-Логистик» принято решение о консолидации площадки. Соучредителями «Ива-Строй» являются Анна Иванова и депутат оренбургского горсовета Андрей Хавилов.

Ранее URA.RU рассказывало, о реализации в Пермском крае проектов по развитию нежилой и коммерческой инфраструктуры. Компания «Юника Инвест» занимается планировкой территории в микрорайоне Балатово, где планируется строительство капитального нежилого объекта и улично-дорожной сети.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания «Ива-Строй» получила положительное заключение госэкспертизы на проект складских и офисных помещений в логистическом комплексе. Объект в деревне Паздерино реализуется с статусом приоритетного инвестпроекта. Как следует из Единого госреестра заключений экспертизы проектной документации, заключение датировано 17 сентября. «Проект девелопера заключается в возвещении логистического комплекса класса А общей площадью не менее 22 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций в строительство составит 752 млн рублей, комплекс разместится на трех участках суммарной площадью 9,14 га», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные госреестра. Ранее планировалось возведение двух логистических центров силами родственных компаний, но после снятия статуса приоритетного проекта с «Ива-Логистик» принято решение о консолидации площадки. Соучредителями «Ива-Строй» являются Анна Иванова и депутат оренбургского горсовета Андрей Хавилов. Ранее URA.RU рассказывало, о реализации в Пермском крае проектов по развитию нежилой и коммерческой инфраструктуры. Компания «Юника Инвест» занимается планировкой территории в микрорайоне Балатово, где планируется строительство капитального нежилого объекта и улично-дорожной сети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...