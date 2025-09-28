Экспертиза одобрила проект складско-офисных помещений логистического комплекса под Пермью

Компания «Ива-Строй» получила положительное заключение госэкспертизы на проект складских и офисных помещений в логистическом комплексе. Объект в деревне Паздерино реализуется с статусом приоритетного инвестпроекта. Как следует из Единого госреестра заключений экспертизы проектной документации, заключение датировано 17 сентября.
«Проект девелопера заключается в возвещении логистического комплекса класса А общей площадью не менее 22 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций в строительство составит 752 млн рублей, комплекс разместится на трех участках суммарной площадью 9,14 га», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные госреестра.
Ранее планировалось возведение двух логистических центров силами родственных компаний, но после снятия статуса приоритетного проекта с «Ива-Логистик» принято решение о консолидации площадки. Соучредителями «Ива-Строй» являются Анна Иванова и депутат оренбургского горсовета Андрей Хавилов.
Ранее URA.RU рассказывало, о реализации в Пермском крае проектов по развитию нежилой и коммерческой инфраструктуры. Компания «Юника Инвест» занимается планировкой территории в микрорайоне Балатово, где планируется строительство капитального нежилого объекта и улично-дорожной сети.
