26 сентября 2025

Ижевская компания займется строительством дорог в Перми

Межевание позволит определить место размещения объектов, необходимых для инфраструктуры
Межевание позволит определить место размещения объектов, необходимых для инфраструктуры

Ижевская компания «Юника Инвест» займется разработкой проектов планировки и межевания территории в пермском микрорайоне Балатово. Здесь должны появиться нежилой объект и улично-дорожная сеть, указано в приказе краевого минимущества. О строительстве жилых домов в тексте ничего не говорится.

«ООО „Юника Инвест“ подготовит проекты планировки и межевания <...> в границах улиц Рязанской, Геологов и Космонавта Леонова. Общая площадь территории: 27,2 га. На участке планируется строительство нежилого капитального объекта площадью до 5,5 тысячи квадратных метров м и создание улично-дорожной сети длиной 2,3 тысячи квадратов», — данные из документа приводит «Коммерсант-Прикамье».

Прошлым летом комиссия по землепользованию и застройке поддержала предложение регионального минимущества по установлению границ комплексного развития территории (КРТ) на обозначенном участке. В ведомстве подчеркивали, что этой на земле планируется реновация, включая расселение аварийного жилья.

Мастер-план развития зоны КРТ подготовил Институт территориального планирования. Девелопер «Юника» несколько лет назад приобрел участки по улице Рязанской и недостроенный дом на Толмачева для реализации крупных жилых и коммерческих проектов.

