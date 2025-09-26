Ижевская компания займется строительством дорог в Перми

Ижевская компания «Юника Инвест» займется разработкой проектов планировки и межевания территории в пермском микрорайоне Балатово. Здесь должны появиться нежилой объект и улично-дорожная сеть, указано в приказе краевого минимущества. О строительстве жилых домов в тексте ничего не говорится.
«ООО „Юника Инвест“ подготовит проекты планировки и межевания <...> в границах улиц Рязанской, Геологов и Космонавта Леонова. Общая площадь территории: 27,2 га. На участке планируется строительство нежилого капитального объекта площадью до 5,5 тысячи квадратных метров м и создание улично-дорожной сети длиной 2,3 тысячи квадратов», — данные из документа приводит «Коммерсант-Прикамье».
Прошлым летом комиссия по землепользованию и застройке поддержала предложение регионального минимущества по установлению границ комплексного развития территории (КРТ) на обозначенном участке. В ведомстве подчеркивали, что этой на земле планируется реновация, включая расселение аварийного жилья.
Мастер-план развития зоны КРТ подготовил Институт территориального планирования. Девелопер «Юника» несколько лет назад приобрел участки по улице Рязанской и недостроенный дом на Толмачева для реализации крупных жилых и коммерческих проектов.
