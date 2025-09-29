Оппозиционные политические силы Молдавии, в том числе Патриотический блок, по итогам парламентских выборов получают 49,52% голосов избирателей внутри страны, что превышает результат правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС), набравшей 44,15%. Такие сведения обнародовал Центризбирком после обработки 99,85% протоколов с избирательных участков.
Досрочные выборы в парламент Молдавии состоялись в воскресенье. Мандаты депутатов вновь избирались сроком на четыре года. Явка избирателей превысила 33,3%, что позволило признать голосование состоявшимся.
Согласно обновленным данным ЦИК, после подсчета почти всех бюллетеней на участках внутри страны партия власти «Действие и солидарность» получает 44,15% голосов. Оппозиционный Патриотический блок занимает второе место с результатом 28,24%, за ним следуют блок «Альтернатива» (9,20%), партия «Наша партия» (6,35%) и партия «Демократия дома» (5,73%).
Аналогичная ситуация наблюдалась в республике и годом ранее во время президентских выборов. В ноябре 2024 года состоялся второй тур голосования, в котором участвовали действующий прозападный глава государства Майя Санду и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло — кандидат от оппозиционной Партии социалистов, представляющий Гагаузию и смещенный с должности администрацией Санду. По итогам обработки 100% протоколов избирательных участков внутри страны Стояногло получил 51,19% голосов, а Санду — 48,81%. Однако после включения результатов голосования за рубежом Санду, поддерживаемая прозападной партией «Действие и солидарность», набрала итоговые 55,33%, тогда как за Стояногло проголосовали 44,67% избирателей.
