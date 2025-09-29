Треть россиян считает, что копить на пенсию стоит начать еще до 25 лет

Большинство работающих россиян не верят, что государственной пенсии хватит для нормальной жизни. Каждый третий участник опроса считает, что копить на пенсию нужно начинать до 25 лет. Такие данные приводит Аналитический центр ВЦИОМ.
«17% россиян трудоспособного возраста уверены, что государственной пенсии им хватит для нормальной жизни, 76% убеждены, что пенсии им не хватит. 30% респондентов полагают, что формировать пенсионные накопления следует до 25 лет, еще 25% считают оптимальным возраст 25–35 лет, еще 14% — в 36–45 лет, 20% респондентов затруднились с ответом», — передает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования.
С 2025 года для получения страховой пенсии в России необходимо иметь не менее 30 пенсионных баллов и 15 лет страхового стажа, что превышает требования предыдущего года. По оценкам экспертов, при средней зарплате 105–110 тысяч рублей в месяц россияне смогут ежегодно накапливать от 4,5 до 4,7 баллов, а при стаже в 35 лет размер пенсии составит примерно 32 тысячи рублей. При недостатке стажа или баллов граждане могут приобрести их через обязательное пенсионное страхование.
