Песков дал комментарий по ЧП с суррогатным алкоголем в Ленобласти

Песков назвал ЧП из-за алкоголя в Ленобласти трагедией
Песков назвал ЧП из-за алкоголя в Ленобласти трагедией
новость из сюжета
В Ленобласти произошло массовое отравление суррогатным алкоголем

Гибель людей из-за употребления суррогатного алкоголя в Ленинградской области является чрезвычайным происшествием. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это из ряда вон выходящая авария, это трагедия, которая привела к большому количеству жертв. Правоохранительные органы работают. Это будет повод для того, чтобы просто больше систематизировать работу и большее внимание этому уделить», — заявил ТАСС пресс-секретарь президента.

Песков подчеркнул, что действующее законодательство в этой области отличается достаточной строгостью. Срочных изменений или дополнений в ответ на случившееся на законодательном уровне не требуется.

По данным МВД, в результате употребления некачественного алкоголя в Ленобласти погибли 19 человек, позднее число жертв увеличилось до 25. Правоохранительные органы задержали подозреваемых и изъяли свыше тысячи литров контрафактного алкоголя. Расследование находится на особом контроле областной прокуратуры.

