В аэропорту Жуковский введены ограничения

В аэропорту Жуковский введены временные ограничения на посадку и выпуск самолетов. Об этом сообщают в Росавиации.
«Аэропорт Жуковский (Раменское), введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — пишет telegram-канал Росавиации. Решение принято для обеспечения безопасности полетов.
Ранее RT сообщал о введении аналогичных мер в аэропортах Тамбова и Калуги. По данным Минобороны, вчера с 13:30 до 23:00 мск, были зафиксированы атаки беспилотников на российские регионы. Всего сообщалось о уничтожении 14 украинских БПЛА.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.