Гладков сообщил о проблемах с горячей водой в Белгороде

Восстановительные работы в Белгороде шли всю ночь после атаки
Восстановительные работы в Белгороде шли всю ночь после атаки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Белгороде сохраняются перебои с подачей горячей воды после украинской атаки, которая произошла 28 сентября. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Самая большая проблема остается с подачей горячей воды, но общий объем повреждений мы сможем оценить только в светлое время суток», — написал губернатор в своем telegram-канале. По информации региональных властей, к утру большая часть потребителей уже подключена к электроснабжению, аварийные бригады продолжают работу на месте повреждений.

В некоторых школах и детских садах города — Центре образования №1, школе №48, а также во втором и 33-м детских садах — электричество пока не восстановлено. Однако энергетики обещают завершить подключение в течение ближайшего часа, чтобы образовательные учреждения смогли работать в штатном режиме. Ранее RT писал о повреждении электросетей в Белгороде после атаки ВСУ.

